'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು? 6 ವಾರಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭರ್ಜರಿ ಅಮೌಂಟ್‌

Chandraprabha: ಆರನೇ ವಾರವೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Chandraprabha: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಕ್ಕು ನಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಅವರ ಕನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ನೋಡ ಓಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಯವಾದಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.