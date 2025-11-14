English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು? 6 ವಾರಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭರ್ಜರಿ ಅಮೌಂಟ್‌

Chandraprabha: ಆರನೇ ವಾರವೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 
 
1 /6

Chandraprabha: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಕ್ಕು ನಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಭ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.   

2 /6

ಆರು ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು.   

3 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಅವರ ಕನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು.   

4 /6

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ನೋಡ ಓಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಯವಾದಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದರು.   

5 /6

ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ವೌಚರ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

6 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

