ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಅತೀ ಚಿಕ್ಕವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
 
1 /10

BBK 12 Contestants Age: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರ್ಯಾರು?  

2 /10

ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ 23, ನವೆಂಬರ್‌ 1984ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ 41 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.   

3 /10

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಪಂದಾ ಸೋಮಣ್ಣ, ಜನವರಿ 22ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ 27ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.   

4 /10

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಕದ್ದಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 58 ವರ್ಷ.   

5 /10

ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 1996 ರಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 29ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.  

6 /10

ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 39ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.   

7 /10

ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 6, 1982 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು, ಸದ್ಯ ಇವರಿಗೆ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.   

8 /10

ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 13, 1985 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ರಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.   

9 /10

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.   

10 /10

ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.   

