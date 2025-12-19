English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? 
 
1 /10

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, 12ನೇ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.   

2 /10

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಕರಾಗಿರವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

3 /10

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್‌ನಂತೆ ಈ ಭಾರಿಯೂ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

4 /10

ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಶೋದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

5 /10

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಮಾಳು ಸಂಭಾವನೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50,000 ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಾರ 50,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

6 /10

ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪೈಕಿ ಈ ಮೂವರು ವಾರದ ಸಂಭಾವನೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ.   

7 /10

ಇನ್ನೂ, ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ, ಸ್ಪಂದನ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ವಾರಕ್ಕೆ 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

8 /10

ಕಾವ್ಯಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಎನ್‌ಎಸ್, ಸತೀಶ್‌, ಧನುಷ್‌ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅವರ ವಾರದ ಸಂಭಾವನೆ  ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಜಿಸಲಾಗಿದೆ.   

9 /10

ಇನ್ನೂ, ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪೈಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾನ್ವಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

10 /10

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
5
paneer good for health

ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?

Bigg Boss Kannada 12 Bigg Boss Kannada 12 salaries Bigg Boss Kannada 12 contestant remuneration Bigg Boss Kannada 12 prize money Bigg Boss Kannada 12 host fee Bigg Boss Kannada 12 weekly pay Kiccha Sudeep salary Bigg Boss Kannada 12 winners Kannada reality show salaries BB Kannada 12 updates ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವೇತನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ಬಹುಮಾನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ವೇತನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ವಾರ ಸಂಭಾವನೆ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವೇತನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ವಿಜೇತ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ಸುದ್ದಿ

Next Gallery

ʻಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ʼ ಕಾವ್ಯ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌...