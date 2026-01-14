English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  BBK 12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

BBK 12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /6

Bigg Boss Kannada 12: ಫಿನಾಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

2 /6

ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದಂತಹ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.   

3 /6

ಭಾನುವಾರ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗದ್ದರು, ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು.   

4 /6

ಇದೀಗ, ರಾಶಿಕ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಡರಾತ್ರಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.   

5 /6

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

6 /6

ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಶೋನಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Bigg Boss Kannada 12 Bigg Boss Kannada 12 salaries Bigg Boss Kannada 12 Dhruvanth remuneration Bigg Boss Kannada 12 prize money Druvanth Bigg boss Bigg Boss Mid Week Elimination Bigg Boss Shocking elimination ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವೇತನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ಬಹುಮಾನ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವೇತನ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ವಿಜೇತ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ 12 ಸುದ್ದಿ

