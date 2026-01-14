Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Bigg Boss Kannada 12: ಫಿನಾಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದಂತಹ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗದ್ದರು, ಫೈನಲ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ, ರಾಶಿಕ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಡರಾತ್ರಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಶೋನಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.