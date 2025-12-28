English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

suraj Singh Remuneration: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಸೂರಜ್‌ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /6

suraj singh Remuneration: ಕಿಚ್ಚನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ʻಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದೆ.   

2 /6

ಈ ಪೈಕಿ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂರಜ್‌, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.   

3 /6

ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂರಜ್‌ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಫೇವರೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.  

4 /6

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

5 /6

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ ಸೂರಜ್‌, ಬಹುಮಾನವಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

6 /6

ಇನ್ನೂ, ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ವೌಚರ್‌ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

