suraj Singh Remuneration: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಸೂರಜ್ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
suraj singh Remuneration: ಕಿಚ್ಚನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ʻಬಿಗ್ಬಾಸ್ʼನಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂರಜ್, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ ಸೂರಜ್, ಬಹುಮಾನವಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.