ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್.. ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ‌ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!‌

bigg boss kannada 12 elimination: ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ರೋಚಕವಾಗಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಲನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು..
ಹೌದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಲನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿ ಮನೆಯನ್ನೇ ರಣರಂವಾಗಿಸಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಧ್ರುವಂತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರಹೋಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ..
ಆದರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಈ ವಾರ ನೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ.. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿತಾ-ಧ್ರುವಂತ್ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವೋ? ಸುಳ್ಳೋ? ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ..