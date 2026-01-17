bigg boss kannada 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರವಾಗಲೇ, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವವರ್ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
bigg boss kannada 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಫಿನಾಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ನಡುವೆ ಜೋರಾದ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಬೇರೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಪ್ ಎತ್ತಿಯಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲವರದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರದ್ದು, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರೇ ಎನ್ನುವುದು ವಾದ.
ಇದೀಗ, ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೊರೆತಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಯ ಮುದ್ದು ಗಿಣಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪತಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಫೇವರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.