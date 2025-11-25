Bigg Boss Kannada 12 Finalists: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
Bigg Boss Kannada 12: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಳು ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಎಂಟನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ, ಫಿನಾಲೆ ಸುದ್ದಿ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ 5 ನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಳು ಯಾರು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಟ, ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಊಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆಯ ಪೈಕಿ ಈ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಫೈನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರು?
ವೀಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆಯ ಪೈಕಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ರಘು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಷ್ ಹೆಸರು ಸಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)