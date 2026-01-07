Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಫಿನಾಲೆ ಯಾವಾಗ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮದ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫಿನಾಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲುಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಫಿನಾಲೆ ಯಾವಾಗ? ಫಿನಾಲೆ ಗೆಲ್ಲುವವರ್ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
ಜನವರಿ 17 ಮತ್ತು 18ರಂದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 8 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದೀಗ 15ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ , ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು,ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ , ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ ಸದ್ಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಆರು ಮಂದಿ ಫಿನಾಲೆಯ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.