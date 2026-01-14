English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ..ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌..!

ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ..ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌..!

gilli nataಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..ಎಲ್ಲೇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ವಿನ್ನರ್‌ ಇವರೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.. 

ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವೋಟ್‌ ಫಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಮರೆವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗಾಗಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ..

ಈಗಾಗಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ..

ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ..

ಹೌದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನೇ ವಿನ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ..ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ವೋಟಿಂಗ್‌ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದರು. 

Bigg Boss Kannada 12 Gilli Nata ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ

