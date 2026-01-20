English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gilli Nata Prize Money: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ತೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಅಸಲಿ ಹಣವೆಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 
Gilli Nata Prize Money: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾನೆಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬಹುಮಾನಗಳು ಗಿಲ್ಲಿ ಪಾಲಾಗಿವೆ.  

ಆದರೆ ಈ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 115BB ಪ್ರಕಾರ, ಗೇಮ್‌ ಶೋ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.31.2ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ತೆರಿಗೆ (TDS) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಸುಮಾರು 15.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಹೀಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಅಸಲಿ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 34.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.  

ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ ಕಾರು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದೊರೆತಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಾಹನವನ್ನು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಣದಲ್ಲೂ ಶೇ.30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ.  

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನ ಶರವಣ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತಗಳು ಸೇರಿ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರವೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಈ ಗೆಲುವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.  

