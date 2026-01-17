English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  BBK 12: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ.. ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಲೀಕ್!‌ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು?

Bigg Boss Kannada 12 Finale: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ನ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. 
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಆಗಿ ಹೇರ್‌ಕಟ್‌, ಫೇಶಿಯಲ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಂತೆ..   

ಯೆಸ್‌.. ಇಂದು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದು.. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಮಾತಿನ ಭಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ..   

ಸದ್ಯ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಘು, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಧನುಷ್‌, ರಕ್ಷಿತಾ ಇದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.. ಇಂದೇ ಫಿನಾಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. 

ಹೌದು ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ-ಧನುಷ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಟೈ-ಅಪ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಲ ಆದರೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಬರೀ ಗಾಸಿಪ್..‌   

ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹರಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತವನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ-ಊಹಾಪೋಹಳಿಗೂ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ..   

