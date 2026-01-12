English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಫಿನಾಲೆ ಟೆನ್ಷನ್‌ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾ- ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ಫೈಟ್

ಫಿನಾಲೆ ಟೆನ್ಷನ್‌ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯಾ- ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ಫೈಟ್

kavya shaiva and rakshita shetty about gilli natas hair : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು,ಯಾರೂ ವಿನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹಾಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಈ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಗವೇ ನಡೆದಿದೆ..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ..ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆದ ವಿಚಾರ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ.. 

ಇದೀಗ ಅದೆಲ್ಲಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬರು ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಫೈಟ್‌ ನಡೆದಿದೆ.. 

ಹೌದು.. ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ 12ರ ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಿಲ್ಲಿನ ನಟನ ಕೆದರಿದ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ  

ಆದ್ರೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಕೂದಲು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಇನ್ನೂ ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ತಿನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶೀಸಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಚಂದ ಕೂದಲು ಬಾಚೋದು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಬೇಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೊರ್ಟಿ ನಡೆದಿದೆ.. 

Bigg Boss 12 contestants fight Kavya Shaiva and Rakshita Shetty Gilli Nata Bigg Boss hair Bigg Boss Kannada latest News ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ 12 ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಳ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕೆದರಿದ ಕೂದಲು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಗಳ

