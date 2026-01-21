BBK12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ! ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

BBK12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅನುಭವ, ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
BBK12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಕೂಡ ಫಿನಾಲೆವರೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ, ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವುದು ತಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದ ವಿಚಾರ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ತಾವು ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ದಿನದಂತೆ ಅಥವಾ ವಾರದಂತೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಶೋ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ತಮಗೆ ಆಗಿದ ಖರ್ಚುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಶೋ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಿಆರ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕಾವ್ಯಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತಂದಿದೆ. ಈ ಶೋ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.