Bigg Boss Kannada 12 Kavya Shaiva: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ʼನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯ..
Bigg Boss Kannada 12 Kavya Shaiva: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ʼ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ʼರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಖತ್ ಆಗಿ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುಕೊಂಡವರು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ. ಈ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು.
ಕನ್ನಡದ ʻಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಟ್ʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಧಾರವಾಹಿ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ʻಕೊತ್ತಲವಾಡಿʼ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ನಟಿಸಿರುವ ʻಕೊತ್ತಲವಾಿʼ, ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ನಾಯಕ.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಲು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೂ ಇರಬಹುದು.
1999ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ,ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಕಾವ್ಯ ಶೈವಗೆ ಈಗ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಫೇವರೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ.