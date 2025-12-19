English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ʻಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ʼ ಕಾವ್ಯ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌...

Bigg Boss Kannada 12 Kavya Shaiva: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ʼನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯ..
 
1 /11

Bigg Boss Kannada 12 Kavya Shaiva: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ʼ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ.   

2 /11

ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ʼರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

3 /11

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುಕೊಂಡವರು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ. ಈ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು.   

4 /11

ಕನ್ನಡದ ʻಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಟ್‌ʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

5 /11

ಧಾರವಾಹಿ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶ್‌ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ʻಕೊತ್ತಲವಾಡಿʼ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.   

6 /11

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ನಟಿಸಿರುವ ʻಕೊತ್ತಲವಾಿʼ, ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್‌ ನಾಯಕ.   

7 /11

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಲು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

8 /11

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೂ ಇರಬಹುದು.   

9 /11

1999ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ,ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಕಾವ್ಯ ಶೈವಗೆ ಈಗ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.  

10 /11

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಫೇವರೈಟ್‌ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.   

11 /11

'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಸಹ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ.   

