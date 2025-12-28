ಕಾವ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಉಡುಗೊರೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌..

kavya shaiva Father Gift: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ ತಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
kavya shaiva Father Gift: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರ ತಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವಿ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸ್ನೇಹದ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತು ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ನವರು, ಟೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ತಂದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತಂದಿದ್ದರು.
"ರಘು ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತೆಗೆದು ಕೈಗಾಕಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಕಾವ್ಯ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.