ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ತೊರೆದ ಗಂಡ.. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು! ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ತೀರದ ನೋವಿನ ಕಥೆ

BBK 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ...
BBK 12 Mallamma: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ಸೀಸರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
15 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾದರು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಪತಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವಾ ಅವರು ನೀವು ತಾಳಿ ಹಾಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಿಕ್ಕೆ ತಾಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪತಿ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.