ಅರ್ಧದಲ್ಲೆ ತೊರೆದ ಗಂಡ.. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು! ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ತೀರದ ನೋವಿನ ಕಥೆ

BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ...
 
1 /7

BBK 12 Mallamma: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ಸೀಸರ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

2 /7

58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಫ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

3 /7

ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

4 /7

ಇನ್ನೂ, ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

5 /7

15 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾದರು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಪತಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.   

6 /7

ಕಾವ್ಯ ಶೈವಾ ಅವರು ನೀವು ತಾಳಿ ಹಾಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಿಕ್ಕೆ ತಾಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

7 /7

ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪತಿ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

