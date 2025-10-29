kannada bigg boss 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
kannada bigg boss 12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌಸ್ ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಮಂದಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಲೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗನ್ನು ಮೀರಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೆನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಗುತ್ತದ್ದರು. ಮನೆಯ ಸದದ್ಯರಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆಟದ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಖತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಆಟ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಶಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.