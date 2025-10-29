English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಏಕಾಏಕಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರೇ ಔಟ್‌?!

ಏಕಾಏಕಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರೇ ಔಟ್‌?!

kannada bigg boss 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 
1 /7

kannada bigg boss 12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12’ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೌಸ್‌ ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.   

2 /7

ಕಳೆದ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಮಂದಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

3 /7

ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದಲೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗನ್ನು ಮೀರಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

4 /7

ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಗುತ್ತದ್ದರು. ಮನೆಯ ಸದದ್ಯರಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದರು.   

5 /7

ಆಟದ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಖತ್‌ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.   

6 /7

ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಆಟ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಶಾಕ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

7 /7

ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.   

kannada bigg boss 12 kannada bigg boss season 12 Bigg Boss kannada season 12 contestants bigg boss 12 kannada contestants bigg boss 12 kannada kannada bigg boss season 12 contestants ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು BBK 12 mallamma mallamma bbk 12 ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮಲ್ಲಮ್ಮ BBK 12 Mallamma Bigg Boss Kannada exit reason why Mallamma out from Bigg Boss Mallamma Elimination Mallamma Exit from BBK 12 Bigg Boss Kannada 12 shocking news Mallamma unexpected exit ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರ್ಗಮನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಸುದ್ದಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸಿಸನ್‌ 12 ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಸುರೇಶ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮ colors kannada vahini bigg boss third contestant colors kannada reality shows mallamma walks out of the show Bigg Boss Kannada Season 12 Bigg Boss Kannada

Next Gallery

ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?