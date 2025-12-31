English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!

Bigg boss kannada 12 malu nipanal trolled by gilli fans : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ
 
1 /6

ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ನೀಡಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 

2 /6

ನಾನು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ..

3 /6

ಈ ಭಾರೀ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಯಾರೂ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

4 /6

ತಮ್ಮ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

5 /6

ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಳು ವೇದಿಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ

6 /6

ಸದ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಳು ವೇದಿಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ‘ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

