BBK 12: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌.. ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ 5 ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾರೆಂಬುದೇ ಅಚ್ಚರಿ..

BBK 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಈ ವಾರ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ..
BBK 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಾರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನುವ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿರುವ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಯಾರು? ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.