  BBK12: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!? ‌

Bigg Boss Kannada Mid Week Elimination: ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12 ಮನೆ ಸದ್ಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.. 
 
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.. ಇನ್ನೇನು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..   

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸಹ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎವಿಕ್ಷನ್‌ ನಡುಕ ಶುರುವಾದಂತಿದೆ..   

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅಥವಾ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾವ್ಯಾ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೆಸರು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.. 

ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು ಫಿನಾಲೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರವೂ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು..  

ಹಾಗಾದರೇ ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಧ್ರುವಂತ್?‌ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದನೋಡಬೇಕಿದೆ..   

