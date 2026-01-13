BBK 12: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹೆಸರು!

Bigg Boss Kannada Mid week elimination: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12 ಸದ್ಯ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ..
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಧನುಷ್, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಮನೆಯ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವಗೆ ಧನುಷ್ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಆಗ ಕಾವ್ಯಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.. ಆಗ ಕಾವ್ಯ ದಿಢೀರ್ನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು..
ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ತಾಪವಾದಾಗ ಗಿಲ್ಲ ನಟ ಈ ರೀತಿ ಟಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸದ್ಯ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.. ಫಿನಾಲೆ ಜನವರಿ 17, 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶೋನ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್..