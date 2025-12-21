Bigg Boss Kannada 12 Elimination: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ನೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ವೀಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ವಾರವೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ನೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತ್ರಾ-ರಜತ್ ಔಟ್ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ವಾರ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ವಾರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಜತ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರಾ ಹೊರಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.. ವಾಸ್ತವವವಾಗಿ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ರಜತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ.. ಬದಲಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ವಾರ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ವಸ್ಟ್ ಸಹ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ರಜತ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ..