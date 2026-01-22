English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Rakshita Shetty BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಹಲವು ತಿರುವು-ಮರುಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಸಾಧಿಸದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಯಣವೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.  

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನವೇ ಹೌಸ್‌ಮೇಟ್ಸ್ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಶೋ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹೊರಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿಯಾಗೊದ್ದರು.  

ಆದರೆ ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ವೀಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು.  

ಮರುಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಫಿನಾಲೆವರೆಗೆ ತಲುಪಿದರು.  

ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜೇತರಾದರೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರೀ ಮತಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಡೇ-1 ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ರನ್ನರ್-ಅಪ್‌ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.  

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹುಮಾನ (₹20 ಲಕ್ಷ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಮತ್ತು ₹5 ಲಕ್ಷ ನಗದು) ಪಡೆದು, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.   

