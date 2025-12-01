ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿಯ ಹೃದಯ ಕದ್ದ ಗುಣವಂತ ಇವನೇ ಅಂತೆ!

Rakshitha Shetty: ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತುಇದೆ.
Rakshitha Shetty: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ʼ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದುತನದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಳಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಎಂದು ರಜತ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ರಕ್ಷಿತಾ "ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಹವರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ರಜತ್ "ಹುಡುಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು"? ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ "ಹುಡುಗ ರೈತ ಆಗಿರಬೇಕು, ತೋಟ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಮೊದಲ ವ್ಲಾಗರ್, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೋರು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸದ್ಯ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುವವರು ಬೇಕು ಎಂಬೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರೈತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿರುವುದು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.