Rakshitha Shetty: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗೊರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Rakshitha Shetty: ತುಳು ಹುಡುಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಮಾತು, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ ಅವರ ಗುಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿದೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆ ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ.
ತುಳು ಬೆಡಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ.
ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಚಡ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರವೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹರಿಣಿ. ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷತಾ.