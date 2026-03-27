ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಮೊದಲನೇ ಲವ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Rashika shetty firts love: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಲವ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲವ್, ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೇವಲ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಂತೆ ಆ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದಾಗ ರಾಶಿಕಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಲವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಹ ಅವರೇ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮಗೆ ಆದ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ 23 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರಾನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಿನಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ.. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತು? ಕಾರಣವೇನು? ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಕೂಡ ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇಡ್ವೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದಾಗ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಆ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.