English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • BBK12: ಕೂಗಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ರಿಷಾ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌?

BBK12: ಕೂಗಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ರಿಷಾ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌?

Bigg Boss Kannada 12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿದ ರಿಷಾ. ಜಗಳವಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
 
1 /6

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಟ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗುವುದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಜಗಳಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.  

2 /6

ಇನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್‌ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿರುವುದು ಸಹ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ರಿಷಾ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.  

3 /6

ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿ, ಕಿರುಚಾಡಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ದೊಡ್ಮನೆ ಮಂದಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.  

4 /6

ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಿಷಾ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.  

5 /6

ಈ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ರಿಷಾರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ನಿಮಯದಂತೆ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಅವರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.  

6 /6

ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೋನಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬರುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ರಿಷಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.  

Bigg Boss Kannada 12 Risha Gowda fight Ghilli Bigg Boss Risha Gowda elimination Bigg Boss Kannada controversy Risha vs Ghilli Bigg Boss Kannada Promo Risha Gowda news Bigg Boss Kannada Risha Gilli fight Bigg Boss Elimination Physical assault rules. Reality TV controversy Bigg Boss rules violation ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರಿಷಾ ಗೌಡ ಹೋರಾಟ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಿವಾದ ರಿಷಾ vs ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಮೋ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಸುದ್ದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ರಿಷಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಿಯಮಗಳು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ವಿವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

Next Gallery

5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು