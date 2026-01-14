English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  BBK 12: ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದವರೇ ಔಟ್‌.. ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌! ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..

BBK 12: ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದವರೇ ಔಟ್‌.. ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌! ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..

Bigg Boss Kannada 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಯಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 
1 /5

Bigg Boss Kannada 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಜನವರಿ 17 ಹಾಗೂ 18 ರಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.   

2 /5

ಕೊನೆಯ ವಾರದ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.   

3 /5

ಸದ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೊರಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

4 /5

ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

5 /5

ಈ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನ ಫಿನಾಲೆಯ ಫೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿನ್ನರ್‌ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ.

