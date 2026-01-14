Bigg Boss Kannada 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Bigg Boss Kannada 12: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಜನವರಿ 17 ಹಾಗೂ 18 ರಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ವಾರದ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ರುವಂತ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಧ್ರುವಂತ್ ಹೊರಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಎರಡನೇ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಫಿನಾಲೆಯ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿನ್ನರ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ.