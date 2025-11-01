English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bigg Boss 12: ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌! ನಗುತ್ತಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣದಂತೆ ನಾಟುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಶಿಕಾ..

Bigg Boss Suraj Singh And Rashika Shetty: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಎಂಗ್‌ ಬಾಯ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು.. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ರಾಶಿಕಾ I Love You ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬೇಸರವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
1 /6

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ  ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದಂತೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರ ಹುಡಗಿಯಾರು ಎಂದಾಗಲೇ ಸೂರಜ್‌ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು..ಸೂರಜ್‌ ಅವರು ಮೊದಲೆ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಂದಂತೆ, ರಾಶಿಕಾರನ್ನು ಸ್ನೇಹದ ಬಲೆಗೆ ಬಿಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರಾ ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವೆ.  

2 /6

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರಜ್‌ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೋತ್ತಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ..  

3 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಎಂಗ್‌ ಬಾಯ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು.. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ರಾಶಿಕಾ I Love You ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬೇಸರವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು‌ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ ಕ್ರೀಯೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋರ್ವ್ಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು.  

4 /6

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದು ರಾಶಿಕಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮನೆಯ ಸದ್ದುಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯವೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

5 /6

ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಶಿ ಜೊತೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅದ್ಯಾಕೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತಾಗ ಮಾತ್ ಮಾತಲ್ಲಿಯೇ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್‌ನೆಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಜಾ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ..   

6 /6

ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಎಂದರೇ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೂರಜ್ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಾಶಿಕಾ ಕೊಟ್ಟ ಖಡಕ್‌ ಉತ್ತರದ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.  

