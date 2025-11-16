Bigg Boss Kannada 12 Elimination: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಾರ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Bigg Boss Kannada 12 Elimination: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 48 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ ಏನೆಂದರೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು.
ಇದೀಗ ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ವಾರ ಜಾಹ್ನವಿ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ,ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧ್ರುವಂತ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಲ್ಲವಾದ್ರೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.