ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾ?

Bigg Boss Kannada 12 : ಸೀಸನ್ನ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 9 ವಾರಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಇವರೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೊದು ಗೊತ್ತಾ.
ಯಾರು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ..? ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡದೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಘು, ಧ್ರುವಂತ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಮಾಳು, ಜಾನ್ವಿ, ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 6 ಮಂದಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸ್ಪಂದನಾ, ಧನುಷ್, ರಾಶಿಕಾ, ಸೂರಜ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ವಾರದ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ವಾರ ಇದೇ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.