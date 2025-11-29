English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾ?

ಸೀಸನ್‌ನ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 9 ವಾರಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಇವರೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೊದು ಗೊತ್ತಾ.

Bigg Boss Kannada 12 : ಸೀಸನ್‌ನ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 9 ವಾರಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಇವರೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೊದು ಗೊತ್ತಾ.
ಯಾರು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ..? ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.  

ಇವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ.  ಆದ್ರೆ  ಈ ವಾರ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡದೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಘು, ಧ್ರುವಂತ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಮಾಳು, ಜಾನ್ವಿ, ಕಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ. 

ಕಳೆದ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ನಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 6 ಮಂದಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸ್ಪಂದನಾ, ಧನುಷ್, ರಾಶಿಕಾ, ಸೂರಜ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ವಾರದ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ವಾರ ಇದೇ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.  

