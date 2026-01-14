Biggboss kannada12 : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್12ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಇನ್ನೇನು ಕೆಲದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ.. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ಅದೇಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಅಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಮನೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ ಈ ಭಾರೀ ಯಾರೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೌತುಕ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ವಿನ್ನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಆದ್ರೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ..ಎಲ್ಲೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಈಗ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೆಲ್ಲು ಸೋಲಲು ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಾ..ಇದ್ರಿಂದ ಈ ಧನುಷ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು..
ಏನೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗೆಲ್ತಾರೆ..ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಂದಲೇ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗೆಲ್ಲಿಬೇಕು ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..