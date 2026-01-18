English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK:12 ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ವಿನ್ನರ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಿರೀಟ ಯಾರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ

Bigg boss kannada 12 winner gilli: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಕಿರೀಟ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ...ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1 /5

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರುನಾಡನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿ ಇದೀಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

2 /5

ಹೌದು..ಇಡೀ ಕರುನಾಡು ಮೆಚ್ಚಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..   

3 /5

ಟಾಪ್‌ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ, ಹಾಗೂ ರಘು , ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ , ರಕ್ಷಿತಾ , ಕಾವ್ಯ, ಧನುಷ್‌ ಇದ್ದರು ಈ ಪೈಕಿ ಟಾಪ್‌ ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ,ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಮೂರು ಇದ್ದರು..   

4 /5

ಈ ಟಾಪ್‌ ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ ಪಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು..   

5 /5

ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿಯ ಗೆಲುವನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಗೆಲುವೆಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ..   

