Bigg boss kannada 12 winner gilli: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್12ರ ವಿನ್ನರ್ ಕಿರೀಟ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ...ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್12ರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರುನಾಡನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿ ಇದೀಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು..ಇಡೀ ಕರುನಾಡು ಮೆಚ್ಚಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ, ಹಾಗೂ ರಘು , ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ , ರಕ್ಷಿತಾ , ಕಾವ್ಯ, ಧನುಷ್ ಇದ್ದರು ಈ ಪೈಕಿ ಟಾಪ್ ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ,ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಮೂರು ಇದ್ದರು..
ಈ ಟಾಪ್ ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಪಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು..
ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿಯ ಗೆಲುವನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಗೆಲುವೆಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ..