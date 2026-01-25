English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BBK 12 : ವೋಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ! ಶೋ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್‌

BBK 12 : ವೋಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ! ಶೋ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್‌

Bigg Boss Winner Gilli: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆಲುವು ಗಿಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ವೋಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
 
Bigg Boss Winner Gilli: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಶೋ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹೋದ ಕಡೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು.  

ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಆದಾಯವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಗಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 5–6 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಶೋದಲ್ಲೂ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು.  

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಶೋ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ‘ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು’ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ವೇಳೆಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದ್ದು, 20 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು  ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ 2.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

