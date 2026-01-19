BBK 12 gilli Secret: ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ ರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ..ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸೋತ್ತರು ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮುಗಿದು ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಈ ವಿಕ್ಟರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ದಾಟಿದೆ..
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬಾ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನಟರಾಜ್ ಅವರೇ ವಿನ್ನರ್ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಆದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ಬಹಿರಂಗ ಆಯ್ತು
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರನ್ನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹದು..ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದೇ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ..ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಆದ್ರೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ‘ಹಣೆಬರಹ ಹೌದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ಹಣಬರಹ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 37ಕೋಟಿ ವೋಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಲು, ಅವರಿಗೇ ಜನರು ವೋಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇ ಗಿಲ್ಲಿಯವರ ‘ಹಣೆಬರಹ’ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ
ಯೆಸ್..ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಯಾರೂ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸ್ವತಹ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹವಾ ಕಂಡು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.