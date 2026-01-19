English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bigg Boss Kannada 12 Winner: ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ!

Bigg Boss Kannada 12 Winner: ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ!

Bigg Boss Kannada 12 Winner: ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ವಿಜೇತ ʼಗಿಲ್ಲಿʼಯದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಗರದಾಚೆಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಲ್ಪನಿಯಲ್ಲಿರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
1 /6

ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಅಲ್ಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ನ್ನು ದಾಖಲೆ ಓಟುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಗಿಲ್ಲಿಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. 

2 /6

"ಸಕಲಕಲಾವಲ್ಲಭ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವರ್ಗವಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್  ಸೀಸನ್  ಕ್ರೇಜು  ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಗಿಲ್ಲಿ.

3 /6

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ದಾಳುಗಳು  ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ  ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ"  ಎಂದು  ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಖಂಡ ಬೆಂಕಿ ಬಸಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು. 

4 /6

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ  ಮನು, "ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದ  ದಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ರಿಗೆ  ಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವನ ಡೈಲಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಡಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

5 /6

ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ, ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ  ಹುಡುಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಗೆದ್ದದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ.  ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದು  ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ  ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯ  ಬೆಂಬಲವೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

6 /6

ಆಲ್ಬನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಂದು  ಕರಿಯೋಕೆ ನೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿ  ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಟ್ ಲಕ್ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ  ಭೋಜನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Bigg Boss Kannada 12 Grand Finale Gilli Nata Kannada Bigg Boss Gilli Victory Celebration america bigg boss season 12 kannada Bigg Boss Kannada Season 12 bigg boss kannada winner bigg boss season 12 winner

