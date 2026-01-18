English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ವಿನ್ನರ್ ಹೆಸರು ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಫ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್‌ಗಣ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
 
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಈ ವಿಷಯ ಹಾಟ್‌ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.  

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗಿಲ್ಲಿ ಬದಲು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.  

ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರ ವಾದಿಸುವವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಟ್‌ಗಳೇ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ನಡುವೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಗಾಸಿಪ್ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರ ವಿನ್ನರ್, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದುವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ, ವಾದ-ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ವಾರ್ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

