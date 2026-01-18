bigg boss kannada 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
bigg boss kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಾರಗಳ ನಾಟಕ, ಜಗಳಗಳು, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಮೋಜಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ಮ್ಯುಟೆಂಟ್ ರಘು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಈ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಫಿನಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿಜೇತರು ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕಾರು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.