  Kannada News
  Photos
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಪೋಲ್‌ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಲೀಕ್‌! ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌: ಅಂದಾಜೆಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ..

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಪೋಲ್‌ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಲೀಕ್‌! ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌: ಅಂದಾಜೆಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ..

bigg boss kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಒಂದು ತೆರೆಗ ಎಳೆದಿದೆ. 
 
1 /9

bigg boss kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಅಂತಿಮ ವಾರವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.  

2 /9

ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಂತಿಮ ವಾರಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

3 /9

ಅಧಿಕೃತ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮತದಾನವು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

4 /9

ಫಿನಾಲೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಆರು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ- ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾವ್ಯ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಘು, ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ  ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಲಿದ್ದಾರೆ.   

5 /9

ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಮತದಾನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 37 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ 98 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಪೋಲ್‌ಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

6 /9

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸೀಸನ್‌ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತೀವ್ರವಾದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕುಸಿತಗಳು, ಬಿಸಿಯಾದ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.  

7 /9

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ಜನಪ್ರಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಒಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಈ ಋತುವಿನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ 7.04 ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.  

8 /9

ಕಾವ್ಯಾ 2.37 ಸಾವಿರ ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 21 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ 1.29 ಸಾವಿರ ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ (ಶೇ. 11) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಗೌಡ 358 ಮತಗಳನ್ನು (ಶೇ. 3), ರಘು 192 ಮತಗಳನ್ನು (ಶೇ. 2) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 116 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ (ಶೇ. 1) ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

9 /9

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ ಮತದಾನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  

Bigg Boss Kannada 12 bigg boss kannada 12 winner Bigg Boss Kannada 12 Finale Ghilli Rakshitha Ashwini Gowda Dhanush raghu bigg bosss kannada results

