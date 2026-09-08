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Bigg Boss Kannada 13: ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಚರ್ಚೆ!

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 08, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:05 PM IST

Bigg boss kannada13: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ  13 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು, ಇದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ನಟರು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮುಖಗಳವರೆಗೆ, ಲೈನ್ ಅಪ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
 

ಜಗದೀಶ್ ಎಂ.ಬಿ( ಜಗ್ಗ ಮಮ್ಮಿ)1/9

ಜಗದೀಶ್ ಎಂ.ಬಿ( ಜಗ್ಗ ಮಮ್ಮಿ)

ಜಗ್ಗ ಮಮ್ಮಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬಿ, ಲವ್ ಮಾಕ್‌ಟೇಲ್ 3 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ನಟ . ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ಸಮಯ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ವಿನಮ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜಗದೀಶ್ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ2/9

ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸ್ಯಾಂಡಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರು MTV ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್‌ವಿಲ್ಲಾ 16: ಪ್ಯಾರ್ ಯಾ ಪೈಸಾ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಡೇಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಧಾನವು ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೀನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್‌ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು MTV ರೋಡೀಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು . ಈಗ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸೌಂದರ್ಯ ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ-ಶೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಅವಿನಾಶ್ ಶತಮರ್ಷನ್3/9

ಅವಿನಾಶ್ ಶತಮರ್ಷನ್

ಅವಿನಾಶ್ ಶತಮರ್ಷನ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನಟ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪರದೆಯಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಗೆ ಬಲವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತರುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್4/9

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್

ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವಿನಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಥಮಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಟಿ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅವರು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಕಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್5/9

ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್

ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಟ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 4 ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಅವರ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರ ಅನುಭವ ಮುಕ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಸಂಗೀತ ಭಟ್6/9

ಸಂಗೀತ ಭಟ್

ನಟಿ ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಮನೆಗೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜರಧ ಗಿಲಿ, ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಚಕೋರಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಗೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮಾಮು ಟೀ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡನೆ ಸಾಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಕಿಸ್ಮತ್, ಅನುಕ್ತ, ಅಲಿದು ಉಳಿದವರು ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ನಟನೆ ಕನ್ನಡ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಟಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.  

ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ7/9

ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ

ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಬಲವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವೇಶವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬದಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಡಲು ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳು, ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.  

ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್8/9

ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್

ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾಗಿದ್ದು, ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಸನದಿಂದ ಬಂದ ತಾಂಡವ್ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಿರುತೆರೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಾಲ ಅಪರೂಪ ನಮ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮರೆಯೆಲಾರೆ, ಒಂಧ್ ಕಥೆ ಹೇಳ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ತಾಂಡವ್ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.  

ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ9/9

ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ

ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ನಟ, ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಮ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

TAGS:
BBK 13
Bigg Boss Kannada13
Bigg boss kannda
BBK
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ಗಗನ್ ಚಿನಪ್ಪ
ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್
ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ

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