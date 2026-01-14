English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ?

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ?

Jaggesh prediction on Gilli Nata: 'ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ, ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 13 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸಖತ್‌ ಪ್ಯಾಪುಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ. ಈ ಮೊದಲು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ರಾಯರ ಭಕ್ತರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಿತಿಯಿಂದ ಹರಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್​ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್‌ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸಾರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.

ಹೌದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ‘ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು, ‘ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚತ್ರಿ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​​​ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ’ ಅಂತಾ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇದ್ದರು. ಅದು ಈಗ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​​ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನೇ ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಂದಲೇ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

