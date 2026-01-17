BBK 12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು.. ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲ್ಲ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್!

Bigg Boss Kannada Finale: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.. ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಫ್ರಿ-ಫಿನಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರು ಹೊರಬರುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ..
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂದರೇ ಹೈಲೈಟ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ.. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಫ್ರಿ ಫಿನಾಲೆಯನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಬೇಸರವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ.. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಪ್ರೀ-ಫಿನಾಲೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಮಾತು ಕೇಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಲಿದೆ..
ಪ್ರಿ-ಫಿನಾಲೆಯಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ.. ಅದೇ 'ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್'.. ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ದಿ ಶೇರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮೊದಲ CCL ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು.. ಇದರಿಂದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು..
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ವಿನ್ ಆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುದೀಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಫ್ರಿ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂದು ಫ್ರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.