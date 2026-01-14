Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ’ ಫಿನಾಲೆ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಿಯರ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ಗಿಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. “ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸೋ ತಾಕತ್ತು ಇರೋದು ಜೋಕರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ” ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು “ಡಮಾಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಡಕ್ಕಾ… ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ” ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಆಟದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು “ವಿನ್ನರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್” ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದಂತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಪ್ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿನಾಲೆ ದಿನವೇ ಈ ಊಹೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.