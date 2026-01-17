Bigg Boss Kannada Season: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ' ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
Bigg Boss Kannada Season: ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ ಪಡೆದು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ವೋಟಿಂಗ್ಗಳು ಅವನ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ (Hanumantha) ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಒಟ್ಟು 5,23,89,318 (5.23 ಕೋಟಿ) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್ಸ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನಾಗಿ ಸರಿಗಮಪ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಗ್ದತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯೂ ಇವರ ಹೆಸರಿಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ 10ರ ವಿಜೇತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಸುಮಾರು 2.98 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 5.23 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಯಾರೂ ತಲುಪಲಾಗದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಹನುಮಂತ ಅವರು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಲಭಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ (Gilli Nata) ಅವರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹನುಮಂತ ಅವರ 5.23 ಕೋಟಿ ಮತಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಮತದಾನವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹನುಮಂತ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಜನಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.