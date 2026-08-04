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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಪ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಮನೆ ಸೇರುವ 4 ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಲೀಕ್‌!?

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 04, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:36 AM IST

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾಹಿನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list 1/8

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ನಟಿಯರ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list 2/8

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಆಶಾ ಅಯ್ಯನರ್, ಪಾಯಲ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ, ಶಿವಪುತ್ರ, ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list 3/8

ಶಿವಪುತ್ರ

ಶಿವಪುತ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು "ಊರಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ" ಮುಂತಾದ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list 4/8

ಪಾಯಲ್‌ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪುತ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಪಾಯಲ್‌ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಟಿ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಶಾರ್ಟ್‌ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕುಮಾರ' ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾಯಲ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list 5/8

ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ. ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ 'ನೀನಾದೆ ನಾ', 'ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ', 'ವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಯಕ', ಮತ್ತು 'ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ' ಮುಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list 6/8

ಆಶಾ ಅಯ್ಯನರ್

ಆಶಾ ಅಯ್ಯನರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ'  ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಳ ತಂಗಿ ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. 'ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್' ಮುಂತಾದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list 7/8

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Bigg Boss Kannada season 13 contestant list 8/8

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ಯಾರು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ.   

TAGS:
bigg boss
Bigg Boss Kannada Season 13
Bigg Boss Kannada contestant

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