ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಜೋಡಿ

sangeetha sringeri met karthik mahesh ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 10 ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ..
 
1 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 10 ವಿನ್ನರ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ನಿಮ್ಮಗೆಲ್ಲಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.  

2 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 10ರ ಜನಪ್ರಿಯಗಳಿಸಿದ ಜೋಡಿ ಎನ್ನಬಹುದು..  

3 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು..   

4 /7

ತಮ್ಮದ ಸ್ನೇಹದ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜೀವಿಸಿದರು.  

5 /7

ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು.

6 /7

ಆದ್ರೀಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರೇ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್‌ವೈಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

7 /7

ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಕಾಲ್‌ ಬಂದಿರೋದು ಕಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಅವರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ 2ನಾಚಿದ ನೀರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

sangeetha sringeri meet karthik mahesh

