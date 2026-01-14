Bigg Boss Kannada Season 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ವಾಯ್ಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರೇ..
Bigg Boss Kannada Season 12: ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಎಂದ ಒಡನೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದು,ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಖಡಕ್ ಧ್ವನಿ. ದೊಡ್ಮನೆ ಈ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಧ್ವನಿಯೇ ಮೆರುಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಯಾರದ್ದು ಎಂಬುದು.
ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಸನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 2016ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಧ್ವನಿ ಅವರದ್ದೇ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಅವರ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.