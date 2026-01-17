Bigg Boss Kannada Finale: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.. ಇದೀಗ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ..
ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಫ್ರಿ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧ್ರುವಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು ʼನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ.. ನಾನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್.. ಈ ಸೀಸನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದಾಗಲೇ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದವರಿಗೂ ನನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲ್ಲ.ʼ
ʼನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಗುರುತಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ.. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜೈ ಮಹಾಕಾಳ್ ಅಂತಾರೆ.. ತಡವಾಗಿ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಸಿಕ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹೊಸ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ಸದ್ಯ ಧ್ರುವಂತ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೀವೇ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಜವಾದ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾಳೆಯಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ..