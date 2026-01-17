English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ-ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್‌...! ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ..

Bigg Boss Kannada Finale: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.. ಇದೀಗ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 
 
1 /6

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ..   

2 /6

ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನ್‌ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

3 /6

ಸದ್ಯ ಫ್ರಿ-ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..   

4 /6

ಹೌದು ʼನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ.. ನಾನೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌.. ಈ ಸೀಸನ್‌ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದಾಗಲೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗೆದ್ದವರಿಗೂ ನನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲ್ಲ.ʼ  

5 /6

ʼನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಗುರುತಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ.. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜೈ ಮಹಾಕಾಳ್‌ ಅಂತಾರೆ.. ತಡವಾಗಿ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್‌ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹೊಸ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..  

6 /6

ಸದ್ಯ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೀವೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಜವಾದ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾಳೆಯಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ..   

