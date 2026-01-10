English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK12 Elimination: ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸದ್ದು! ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..

BBK12 Elimination: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ವಾರ ಯಾರು ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.. 
 ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸದ್ಯ ಫಿನಾಲೆ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಕತ್ತಿಯೂ ತೂಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಔಟ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುಯೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ..

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ವಾರ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಆದತೆ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್‌ ಆಗಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಔಟ್‌ ಆಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು?   

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅಲ್ಲ.. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ, ಪಿಸಿಕಲೀ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.. ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುವುದು..  

ಇನ್ನು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಡಸಮ್‌ ಬಾಯ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಫ್ರಾಂಕ್‌ ವೇಳೆ ಸೂರಜ್‌ ಲಾಂಗ್‌ ಹಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಖತ್‌ ಟ್ರೋಲ್‌ ಕೂಡಾ ಆಗಿತ್ತು.. ಸೂರಜ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

ಇದು ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ..   

